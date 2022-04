Krasniqi për publikimin e analistit Joseph: Duhet ta lexojnë të gjithë zyrtarët e SHBA-ve dhe BE-së që merren me Ballkanin Perëndimor

Përpos kësaj, Joseph i ka bërë thirrje vendeve perëndimore që të mos japin deklarata të këndshme drejtuar Vuçiq-it, pasi sipas tij ajo që ka ndodhur në Bucha të Ukrainës e ka reduktuar hapësirën e manovrimit të Vuçiq-it.

“Këtu është pika për zyrtarët e SHBA/BE: Bucha ka reduktuar hapësirën e manovrimit të Vuçiqit – dhe tuajën. Sharada e ‘balancimit’ të Vuçiqit midis Rusisë dhe BE-së ka përfunduar – nëse zyrtarët e SHBA/BE vazhdojnë të kënaqin autokratin serb. Bucha shkakton të kaluarën e turpshme të Serbisë në Reçak, Srebrenicë, Sarajevë dhe Vukovar. Mariupol dhe Vukovar… cili është ndryshimi përveç numrit të viktimave? Deklaratat e këndshme perëndimore, se sa i mrekullueshëm është autokrati revizionist, tani janë edhe më të papranueshme”, shkroi Joseph.

E pas kësaj ka reaguar edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.

Ai tha se ky përfundim erdhi pikërisht nga dikush që ka përvojë dhe njohuri të dorës së parë për rajonin.

Krasniqi theksoi se kjo temë duhet të lexohet nga të gjithë zyrtarët e diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të BE-së të cilët merren me Ballkanin Perëndimor.

Ndryshe nga rezultatet e zgjedhjeve të mbrëmshme në Serbi, Aleksandar Vuçiq arriti që të fitojë përqindjen më të madhe të votave.

Kësisoj Vuçiq do të ketë edhe një mandat në krye të presidencës serbe, por edhe përqindjen më të madhe të deputetëve në kuadër të partisë që ai drejton.

Vuçiq dhe Serbia ishin të vetmit që në kuadër të zhvillimeve në Ukrainë, nuk morën asnjë sanksion ndaj shtetit rus./Lajmi.net/

Coming from someone who has first-hand experience and knowledge of the region, this thread should be read by any and all US/EU officials and diplomats dealing with Western Balkans. https://t.co/U5fT2NUOHD

— Memli Krasniqi (@MemliKrasniqi) April 4, 2022