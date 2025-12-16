Krasniqi për gjuhën e ditëve të fundit të zyrtarëve të VV-së: Strategji e mirëllogaritur komunikimi në këtë fushatë zgjedhore
Albert Krasniqi nga D+, ka shkruar në lidhje me “zbutjen” e gjuhës së zyrtarëve të VV-së gjatë ditëve të fundit, duke ndryshuar drastikisht gjuhën që kishin përdorur gjatë fushatës për zgjedhjet e 9 shkurtit dhe ditëve në vazhdim. Ai ka thënë se kjo sjellje e moderuar e tyre krijon përshtypje se zyrtarët e VV-së ishin…
Albert Krasniqi nga D+, ka shkruar në lidhje me “zbutjen” e gjuhës së zyrtarëve të VV-së gjatë ditëve të fundit, duke ndryshuar drastikisht gjuhën që kishin përdorur gjatë fushatës për zgjedhjet e 9 shkurtit dhe ditëve në vazhdim.
Ai ka thënë se kjo sjellje e moderuar e tyre krijon përshtypje se zyrtarët e VV-së ishin duke komunikuar me Tokën nga Marsi dhe vetëm tani po i kuptojnë pasojat e veprimeve të tyre, shkruan lajmi.net.
Krasniqi ka thënë se ata po e zbulojnë vonë realitetin.
“Në thelb, kjo është vetëm pjesë e një strategjie të mirëllogaritur komunikimi në këtë fushatë zgjedhore: një përpjekje për t’u shfaqur më të moderuar dhe për të shtrirë ndikimin te ajo pjesë e elektoratit që kërkon stabilitet, jo tension të përhershëm”, ka shtuar Krasniqi. /Lajmi.net/
