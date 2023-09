Krasniqi për duelin e radhës: Jam gati dhe dua ta rikthej ketë titull në familje pas 21 vitesh kur triumfoi xhaxhai im, Luan Krasniqi Sportistët nga Kosova vazhdojnë shkëlqimin në arenën ndërkombëtare. Ardian Krasniqi është një ndër boksierët më me perspektiv në Gjermani. Krasniqi ka njoftuar se lufta e tij e ardhshme do të jetë për titullin e kampionatit kombëtar gjerman. Luftën e radhës Krasniqi do ta zhvillojë më 23 shtator në “Getec Arena” në Magdeburg të Gjermanisë. Ai…