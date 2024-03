Krasniqi: Pasi KQZ të përfundoj punën për peticionet do të ketë zgjedhje në Veri Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke e trajtuar listën me peticionet e qytetarëve për shkarkimin e kryetarëve në katër komunat veriore. Ai tha se së shpejti KQZ do të deklarohet për procesin. “Nuk shoh ndonjë pengesë ligjore që do ta bënte të pamundur mbajtjen…