Krasniqi pas takimit me Tony Blair: Kosova nuk do të harrojë asnjëherë liderishipin tuaj Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi është takuar sot me ish kryeministrin britanik, Tony Blair. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka thënë se takimet me të janë gjithmonë emocionuese. “Roli i tij historik për vendin tonë dhe përkushtimi i palëkundur për të mbrojtur lirinë dhe drejtësinë ka qenë një frymëzim për të…