Krasniqi pas takimit me Osmanin: Interesi nacional mbi të gjitha, Serbia t’i dorëzojë terroristët Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka folur pas takimit që pati me presidenten e vendit, Vjosa Osmani, mbi zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Krasniqi tha se policia dhe institucionet e sigurisë për 24 vjet me radhë e kanë bërë shtetin e Kosovës krenar, e që sipas tij, heroi i fundit, rreshter Afrim Bunjaku,…