Krasniqi pas njohjes nga Siria: Kosova ka nevojë për më shumë diplomaci dhe miqësi

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka reaguar pas lajmit se Siria ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Krasniqi ka shprehur mirënjohje ndaj miqve ndërkombëtarë të Kosovës dhe ka theksuar rëndësinë e forcimit të pozicionit të saj jashtë vendit. “Siria ka njohur pavarësinë e shtetit tonë, duke e çuar në 120 numrin e…

Lajme

29/10/2025 19:04

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka reaguar pas lajmit se Siria ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës.

Krasniqi ka shprehur mirënjohje ndaj miqve ndërkombëtarë të Kosovës dhe ka theksuar rëndësinë e forcimit të pozicionit të saj jashtë vendit.

“Siria ka njohur pavarësinë e shtetit tonë, duke e çuar në 120 numrin e njohjeve ndërkombëtare. Mirënjohje për miqtë tanë që vazhdojnë të qëndrojnë pranë Kosovës dhe për rolin e tyre në këtë proces,” ka shkruar Krasniqi në Facebook.

Ai ka theksuar se kjo njohje është një hap i rëndësishëm drejt afirmimit ndërkombëtar, dhe se Kosova duhet të kthehet drejt diplomacisë aktive.

“Kosova ka nevojë për më shumë miqësi, më shumë diplomaci dhe më shumë besim në vetvete. Vizioni izolues duhet të marrë fund, dhe vendi ynë duhet t’i rikthehet politikës së jashtme aktive, bashkëpunuese dhe dinjitoze, në aleancë të plotë me partnerët tanë strategjikë”, shkroi kreu i PDK-së.

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2025

Dyshohet për kanosje mes kandidatëve në Vushtrri – policia konfirmon rastin

October 29, 2025

Vdes një punëtor pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

October 29, 2025

Kurti mirënjohës ndaj Osmanit për përpjekjet e suksesshme për njohje nga...

October 29, 2025

Njohja nga Siria, Çitaku: Lajm i mirëseardhur në këtë kohë të...

October 29, 2025

Homel nga Atlantic Council: Pezullimi i Dialogut Strategjik, reflektim i frustrimit...

Lajme të fundit

Dyshohet për kanosje mes kandidatëve në Vushtrri – policia konfirmon rastin

Vdes një punëtor pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Kurti mirënjohës ndaj Osmanit për përpjekjet e suksesshme...

Njohja nga Siria, Çitaku: Lajm i mirëseardhur në...