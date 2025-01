Krasniqi: Numri 131 është numri i fitores, i besimit dhe i të ardhmes Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka shkruar pasi Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit do të garojë me numrin 131. Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se numri 131 është numri i fitores, i besimit dhe i të ardhmes, shkruan lajmi.net. “Partia Demokratike e Kosovës, me kandidatin tonë për Kryeministër,…