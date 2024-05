Krasniqi nuk i shuan gjasat për koalicion: PDK-ja s’ka vija të kuqe me asnjë parti, përfshi edhe VV-në e Kurtit

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka deklaruar se partia e tij nuk ka asnjë vijë të kuqe për asnjë nga partitë politike në Kosovë, përfshi edhe Lëvizjen Vetëvendosje.

Ai në “Debat Plus”, tha se PDK-ja asnjëherë s’ka pasur vija të kuqe për partitë shqiptare, që nga koha e Hashim Thaçit, duke vijuar me Kadri Veselin e tutje.

Sipas tij kjo është një pjesë e trashëgimisë politike të PDK-së.

“A e ke dëgju ndonjëkënd nga PDK që nga Thaci, Veseli e Hoxhës, që ka thënë kemi vija të kuqe për atë e për ktë. Jo që kemi qenë të hapur komplet, por kemi pasur parim që është pjesë e trashëgimisë politike. Duke i ekskomuniku partitë politike që kemi vija të kuqe për ta, konsideroj që i ofendojmë votuesit e tyre, që janë si ne, shqiptarë, mund të jenë familjarë tonë. Kur i thu kemi vijë të kuqe është armiqësim që s’dua të kontribuoj”, tha ai.

Ai tha se VV, LDK e AAK kanë pasur vija të kuqe në të kaluarën për PDK-në, por tashmë ato “janë fshi”.

“Ka pas vija të kuqe, LDK, AAK, e VV, zakonisht me PDK kanë pasur, i kanë fshi ato vija. I kam leju me hy në koalicione lokale me VV-në, jo që kemi pasur nevojë por për me i tregu”, tha ai.

Krasniqi tha se PDK preferon të bëjë koalicion paszgjedhor me ndonjë parti që është e përafërt ideologjikisht me të.

“Prefrenca e PDK-së, për me kriju qeveri është me parti që kanë një qëndrim të qendrës së djathtë, VV-ja është parti e majtë, nuk kemi ne hapësirë për me pasur program të përbashkët të qeverisë, smundemi që hendekun, e ofendimet me i tejkalu aq lehtë. Përtej kësaj kam bindje tjetër, nëse shkojmë në zgjedhje, me Bedriun, me listën për deputetë, do i bindim qytetarët me e rikthy besimin që e kemi pasur dikur”, tha ai.