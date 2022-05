Krasniqi: Një tërheqje e parave nga Trusti është e nevojshme, Qeveria do duhej t’i kompensonte ato

Ai në një intervistë në emisionin “RTK Prime”, thotë se tërheqja e parave nga Trusti është iniciativë e PDK-së dhe deputetit Bekim Haxhiu, si përgjigje ndaj krizës së ekonomike.

“Qeveria nuk ka pasur kurajë të rrisë paga as në sektorin publik e as në atë privat. Kjo është arsyeja se përse pas shumë diskutimeve kemi çuar përpara projektligjin për tërheqje të parave nga Trusti. Nëse 500 milionë euro tërhiqen nga Trusti, e mira do të ishte që qeveria të thoshte se përgjatë 5 vjetëve, do t’i kompensonte ato para me nga 100 milionë euro në vit”, tha Krasniqi.

Ai shtoi se rritja e çmimeve është rekorde dhe në Kosovë më e larta në rajon.

“Përtej inflacionit zyrtar, rritja e çmimeve ka kaluar deri në 200%”, tha Krasniqi, i cili për gjendjen e rëndë ekonomike përgjegjës e bën Qeverinë.

“Qeveria nuk ka liruar tatimet mbi produktet bazë e masa të tjera, por ka vepruar ndryshe”, tha ai.