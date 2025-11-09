Krasniqi: Në Mitrovicë të Jugut do të presim deri në votën e fundit
Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, tha se partia e tij do të presë deri në numërimin e votave të fundit në Mitrovicë të Jugut, ku ka kandiduar me Arian Tahirin. Sipas rezultateve aktuale, në këtë komunë prin Faton Peci i LVV-së. Krasniqi ndërkaq shpalli fitoren e PDK-së në Prizren, Kaçanik, Vushtrri dhe Klinë.
