Krasniqi: Në Mitrovicë të Jugut do të presim deri në votën e fundit

Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, tha se partia e tij do të presë deri në numërimin e votave të fundit në Mitrovicë të Jugut, ku ka kandiduar me Arian Tahirin. Sipas rezultateve aktuale, në këtë komunë prin Faton Peci i LVV-së. Krasniqi ndërkaq shpalli fitoren e PDK-së në Prizren, Kaçanik, Vushtrri dhe Klinë.

09/11/2025 20:47

Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, tha se partia e tij do të presë deri në numërimin e votave të fundit në Mitrovicë të Jugut, ku ka kandiduar me Arian Tahirin.

Sipas rezultateve aktuale, në këtë komunë prin Faton Peci i LVV-së.

Krasniqi ndërkaq shpalli fitoren e PDK-së në Prizren, Kaçanik, Vushtrri dhe Klinë.

