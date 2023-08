Krasniqi në Mitrovicë: Rreth 700 familje do të përfitojnë drejtpërdrejt nga hapja dhe ndërtimi i rrugës “Ali Zeneli”

I pari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka thënë se rreth 700 familjë do të përfitojnë nga hapja dhe ndërtimi i rrugës “Ali Zeneli”, në Mitrovicë.

Më tej Krasniqi ka thënë se pas një angazhimi më banorët e saj zone, kryetari i kësaj komune, Bedri Hamza, ka nisu punën për realizim e këtij projekti.

“Rreth 700 familje do të përfitojnë drejtpërdrejt nga hapja dhe ndërtimi i rrugës “Ali Zeneli” në Mitrovicë, për të cilët, qarkullimi dhe jetesa do të bëhet më e lehtë me përfundimin e këtij projekti. Pas një angazhimi të gjatë, në bashkëpunim me banorët, Kryetari Bedri Hamza ka nisur sot edhe zyrtarisht punën për realizimin e këtij projekti transformues për qytetin e Mitrovicës. Jam i lumtur dhe krenar me Bedriun dhe ekipin e tij, nën udhëheqjen e së cilit Mitrovica çdo ditë po merr pamje tjetër. Një qytet i organizuar, ku zyrtarët komunalë japin llogari dhe ku institucionet angazhohen çdo ditë për mirëqenien e qytetarëve të tyre, është gjithçka që kanë merituar mitrovicasit”, ka shkruar Krasniqi në Facebook.

Për fund ai ka thënë se “për Mitrovicën, megjithëse në mungesë të mbështetjes nga Qeveria qendrore, nuk do të ndalemi asnjë ditë”.