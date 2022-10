Krasniqi: Mësuesit kanë një Qeveri që s’i intereson mirëqenia dhe kontributi i tyre historik

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka folur për Ditën Botërore të Mësuesit.

Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka deklaruar se kjo është festë e vjedhur për mësuesit e vendit tonë, shkruan lajmi.net.

"Sot, në botë, festohet Dita e Mësuesit, e vendosur nga 5 tetori i vitit 1994, për të falënderuar dhe nderuar mësuesit për kontributin e tyre ndaj gjeneratave të reja. Fatkeqësisht, kjo ditë, që do të duhej të ishte festë edhe në Kosovë, mësuesit tanë i gjenë të vuajtur, me paga aspak dinjitoze në krahasim me realitetin e ri dhe, më e keqja, të shtypur e të penalizuar", ka thënë Krasniqi.

Ai ka thënë se sot si asnjëherë më parë, mësimdhënësit kosovarë kanë një Qeveri aspak miqësore e empatike me ta dhe një Kryeministër të cilit nuk i intereson mirëqenia e as kontributi i tyre historik.

“Sot, si asnjëherë më parë, mësimdhënësit kosovarë kanë një Qeveri aspak miqësore e empatike me ta dhe një Kryeministër të cilit nuk i intereson mirëqenia e as kontributi i tyre historik. Mësimdhënia është akti më i lartë i optimizmit. Kjo Qeveri, me ose pa vetëdije, po e vret atë, duke rrënjosur pesimizmin e dëshpërimin në zëmrat e mësimdhënësve dhe nxënësve”, ka deklaruar Krasniqi.

Festë e vjedhur për mësuesit tanë!

Sot, në botë, festohet Dita e Mësuesit, e vendosur nga 5 tetori i vitit 1994, për të falënderuar dhe nderuar mësuesit për kontributin e tyre ndaj gjeneratave të reja.

Fatkeqësisht, kjo ditë, që do të duhej të ishte festë edhe në Kosovë, mësuesit tanë i gjenë të vuajtur, me paga aspak dinjitoze në krahasim me realitetin e ri dhe, më e keqja, të shtypur e të penalizuar.

Sot, si asnjëherë më parë, mësimdhënësit kosovarë kanë një Qeveri aspak miqësore e empatike me ta dhe një Kryeministër të cilit nuk i intereson mirëqenia e as kontributi i tyre historik.

Mësimdhënia është akti më i lartë i optimizmit. Kjo Qeveri, me ose pa vetëdije, po e vret atë, duke rrënjosur pesimizmin e dëshpërimin në zemrat e mësimdhënësve dhe nxënësve.

Ftoj Qeverinë edhe një herë që, përveç ekzekutimit të pagave të shtatorit për mësimdhënësit, sa më parë të sjellë në Kuvend Ligjin për Pagat, sepse mësuesit tanë meritojnë një trajtim dinjitoz.

Ndërkaq, për punën e përkushtimin e tyre të vazhdueshëm, u dërgoj falënderimet më të përzemërta të gjithë mësimdhënësve kosovarë.

Mos u dëshpëroni! Dje, sot, nesër – jemi me ju!

Faleminderit për kontributin tuaj të çmuar dhe urime Dita e Juaj! /Lajmi.net/