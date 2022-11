Krasniqi me takim në selinë e Këshillit Atlantik: Populli i Kosovës do anëtarësim në NATO, BE e OKB Memli Krasniqi, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka përfunduar vizitën zyrtare në Washington DC me një takim në selinë e Këshillit Atlantik. Kështu ka njoftuar Krasniqi në Facebook, ku ka shtuar se Këshilli Atlantik si një ndër organizatat amerikane më me ndikim në fushën e çështjeve ndërkombëtare, është i përkushtuar në formësimin e një…