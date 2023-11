Krasniqi: Kurti e ka të ndaluar të shkojë në SHBA

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka thënë se kryeministri, Albin Kurti e ka të ndalur të shkojë në SHBA.

“Pse s’ka shku atje, unë kam shkuar atje, ata kanë anuluar takimet në SHBA”, tha Krasniqi në Kanal10.

Krasniqi ka thënë se ka lobuar në heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës.

“A ka më dhimbshëm që sot BE-ja vendos me ja hap negociatat Ukrainës që është në luftë, Bjellorusisë që ka probleme si ne me veri, Bosnjës dhe që është shumë më e varfër se ne kurse Kosovës nuk ia trajtojnë as aplikacionin”, ka thënë tutje Krasniqi duke fajësuar Kurtin për regres në shumë fusha.