Krasniqi kujton të vrarët në Rezallë: Nuk u kursye askush, as fëmijë as të moshuar Sot shënon 25 vjetori i Masakrës së Rezallës. Këtë ditë e ka kujtuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, shkruan lajmi.net. “Burim Zabeli, 13 vjeç, po refuzonte t’i ndahej babait të tij, Xhemajlit, i cili kishte probleme me shikim. Dhe ashtu, dorë për dorë, pranë një lisi, kriminelët serbë i pushkatuan të dy”,…