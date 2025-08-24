Krasniqi kritikon qasjen e VV-së për propozimet për kryekuvendar: Si vezë “Kinder Surprise”

Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke kritikuar mënyrën se si po zhvillohet procesi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Sipas Krasniqit, nëse një parti politike ka nevojë për votat e partive të tjera, por nuk dëshiron të zhvillojë konsultime për emrin e kandidatit,…

Lajme

24/08/2025 14:24

Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke kritikuar mënyrën se si po zhvillohet procesi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.

Sipas Krasniqit, nëse një parti politike ka nevojë për votat e partive të tjera, por nuk dëshiron të zhvillojë konsultime për emrin e kandidatit, së paku duhet ta bëjë publik më herët propozimin, e jo vetëm në seancë.

Krasniqi ka përdorur edhe një krahasim ironik, duke thënë se propozimet po mbahen të fshehta deri në momentin e fundit, sikur të ishin vezë “Kinder Surprise”.

“Kur të duhen votat e partive të tjera dhe nuk dëshiron të zhvillosh konsultime për emrin e kandidatit për kryetar të Kuvendit, të paktën duhet ta bësh publike më herët, para seancës, se kush do të jetë propozimi i radhës”, ka shkruar ai.

Ai gjithashtu theksoi se duke mos votuar, opozita po i jep mundësinë Lëvizjes Vetëvendosje që të fitojë betejën duke u paraqitur si pala që po bën përpjekje për konstituimin e Kuvendit, ndërsa opozita shihet si bllokuese.

Artikuj të ngjashëm

August 24, 2025

Telefon, USB dhe uniforma ushtarake – çfarë u gjet në shtëpinë...

Lajme të fundit

Telefon, USB dhe uniforma ushtarake – çfarë u...

Osmani mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Artur Zhejit

Hasani: S’e përjashtoj mundësinë që Kuvendi të mos...

Diaspora dërgoi mbi 651 milionë euro në Kosovë brenda gjashtë muajve