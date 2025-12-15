Krasniqi kritikon këngën e Llalloshit për Kurtit: Patriotizmi i tyre mbetet vetëm në këngë, në vepra nuk ndalet tregtia me mafinë energjetike të Serbisë
Albert Krasniqi nga D+, ka reaguar pas këngës që kandidatja për deputete e VV-së, i ka kënduar dje kandidatit për kryeministër nga VV, Albin Kurtit.
Krasniqi ka thënë se pushteti përmes muzikës turbo-folk, po mundohet të ndërtojë artificialisht imazhin e partisë dhe të liderit, shkruan lajmi.net.
“Këto përpjekje kanë vetëm një synim që të arrijnë te një audiencë me nivel më të ulët arsimimi dhe vetëdije kritike. Ironikisht, patriotizmi i tyre mbetet vetëm në këngë sepse në vepra nuk ndalet tregtia me mafien energjetike të Serbisë”, ka shkruar Krasniqi.
Ai ka thënë se kjo është tipike për partitë populiste që i atribuojnë vetes merita për procese dhe zhvillime ku nuk ka asnjë kontribut. /Lajmi.net/
