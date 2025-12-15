Krasniqi kritikon këngën e Llalloshit për Kurtit: Patriotizmi i tyre mbetet vetëm në këngë, në vepra nuk ndalet tregtia me mafinë energjetike të Serbisë

Albert Krasniqi nga D+, ka reaguar pas këngës që kandidatja për deputete e VV-së, i ka kënduar dje kandidatit për kryeministër nga VV, Albin Kurtit. Krasniqi ka thënë se pushteti përmes muzikës turbo-folk, po mundohet të ndërtojë artificialisht imazhin e partisë dhe të liderit, shkruan lajmi.net. “Këto përpjekje kanë vetëm një synim që të arrijnë…

Lajme

15/12/2025 16:00

Albert Krasniqi nga D+, ka reaguar pas këngës që kandidatja për deputete e VV-së, i ka kënduar dje kandidatit për kryeministër nga VV, Albin Kurtit.

Krasniqi ka thënë se pushteti përmes muzikës turbo-folk, po mundohet të ndërtojë artificialisht imazhin e partisë dhe të liderit, shkruan lajmi.net.

“Këto përpjekje kanë vetëm një synim që të arrijnë te një audiencë me nivel më të ulët arsimimi dhe vetëdije kritike. Ironikisht, patriotizmi i tyre mbetet vetëm në këngë sepse në vepra nuk ndalet tregtia me mafien energjetike të Serbisë”, ka shkruar Krasniqi.

Ai ka thënë se kjo është tipike për partitë populiste që i atribuojnë vetes merita për procese dhe zhvillime ku nuk ka asnjë kontribut. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

December 15, 2025

Brenda katër ditëve, tre viktima në aksidente trafiku në autostradën “Ibrahim...

Lajme të fundit

Brenda katër ditëve, tre viktima në aksidente trafiku...

Osmani shkruan për vizitën në Mitrovicë, thotë se...

E pazakontë: Punëtori harron të lëshoj nxemjet në...

Sekretari i Shtetit gjerman të Ministrisë së Mbrojtjes...