Krasniqi kritika për Kurtin: Në mënyrë që t’u ndihmosh mësimdhënësve, po u hakmerresh

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se Kosova është duke përjetuar situatën më të rëndë të pasluftëës për shkak të inflacionit enorm, reduktimeve të ashpra të energjisë, rritjes massive të çmimeve, papunësisë në rritje, ikjes së të rinjve dhe mungesës së investimeve publike.

“E përderisa qytetarët pyesin se ku është qeveria për të ndërmarrë veprime lehtësuese, qeveria vepron me masa hakmarrëse ndaj mësimdhënësve e shërbyesve civilë, duke ua ndalë pagat për shkak të grevës.

Vetëm një qeveri e paaftë për të qeverisur dhe pa kurrfarë vizioni për të adresuar sfidat socio-ekonomike të qytetarëve mund të lëshohet në vendime të tilla arbitrare. Ky mentalitet sanksionues ndaj mësimdhënësve tanë nuk është parë e as dëgjuar në Kosovë që nga koha e okupimit serb dhe masave të dhunshme të viteve ’90”,tha Krasniqi.

Krasniqi tha se sot ministri i Financave, do të duhej të dilte me masa ekonomike e inciativa konkrete për t’ua lehtësuar të gjithë qytetarëve, përfshirë mësimdhënësve dhe shërbyesve civile, ballafaqimin me depresionin ekonomik që vetëm po rritet.

“Por, ai doli për ta luajtur rolin e ndëshkuesit, ndëshkim me të cilin regjimi i Albin Kurtit po demonstron vullnetin për t’u hakmarrë ndaj atyre që refuzojnë t’i nënshtrohen dhe të mbyllin gojën, sytë dhe veshët përballë kësaj situate të rëndë.

Me këtë qasje, qeverisja depresive e Albin Kurtit, po provon ta grabisë në mënyrë represive të drejtën e mësimdhënësve e shërbyesve civilë për të jetuar dinjitetshëm. Kjo e drejtë nuk mund t’iu mohohet as mësimdhënësve, as askujt tjetër. Prandaj, zgjidhje është dialogu e jo hakmarrja”,shtoi ai.

Lideri i PDK-së, Memli Krasniqi, tha se fytyra e qeverisjes së Kosovës e demokratike nuk duhet të jetë qeverisja deprsive e repressive.

“Qeveria duhet që të përmbushë obligimet ndaj mësimdhënësve dhe shërbyesve civilë si dhe të lejë anash këtë logjikë shantazhi e revanshi. Kjo situatë kërkon masa lehtësuese për gjendjen, jo masa ndëshkuese për mësuesit”,shtoi ai./Lajmi.net/