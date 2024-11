Krasniqi kreut të SBASHK’ut: Sfidave të mësimdhënësve iu vjen fundi me planprogramin e Bedri Hamzës

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka pritur sot në takim udhëheqësit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.

Në këtë takim u diskutua mbi sfidat lidhur me sfidat e ndryshme me të cilat po ballafaqohen mësimdhënësit.\

Krasniqi tha se këtyre sfidave do t’iu vijë fundi pas zgjedhjeve me planprogramin e kandidatit të partisë së tij për kryeministër, Bedri Hamza.

“Së bashku me Abelardin, pritëm sot në takim udhëheqësit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, me të cilët biseduam lidhur me sfidat e ndryshme me të cilat po ballafaqohen mësimdhënësit në vendin tonë e të cilave do t’ju vijë fundi pas 9 shkurtit, kur do të fillojë jetësimi i planprogramit të Bedri Hamzës, me PDK-në në krye të Qeverisë.” ka shkruar Krasniqi në Facebook./Lajmi.net/