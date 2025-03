Krasniqi: Kjo qeveri ka pasur shumicën, e ka kontrollu edhe presidencën e s’ka kry punë Kryetari i PDK-së Memli Krasniqi thotë se qeverisja e ardhshme do jetë e shumicës minimale nga kushdo që do të formohet. Krasniqi megjithatë thotë se në Kuvendin e Kosovës ka pasur qeveri me më shumë se dy të tretat e deputetëve e që nuk kanë kryer punë. “E po ashtu kemi qenë qeveri e pakicës…