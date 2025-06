Krasniqi jep detaje për kandidatët për komuna: Krejt Prishtina e dinë që Urani ka me qenë Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, konfirmoi se Uran Ismaili do të jetë kandidat për kryetar të Prishtinës. Gjithashtu, Krasniqi dha detaje edhe për kandidatët e komunave të tjera. “Shumica dihen, ka me qenë Agim Aliu për Ferizaj, Shaqir Totaj për Prizren, Ferid Idrizi për Vushtrri…”, u shpreh Krasniqi në T7. “Kemi…