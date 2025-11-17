Krasniqi i reagon Hoxhajt: Konventa garë e pashembullt e demokracisë
Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi e ka quajtur garë të pashembullt demokratike konventën zgjedhore për kryetarin e ri, duke ju kundërpërgjigjur Enever Hoxhajt i cili tha se konventa nuk ka qenë demokratike. Krasniqi ka thënë se do të dëshironte që Hoxhaj të ishte në garë. Pas konventës ku Bedri Hamza u votua për kryetar të…
Lajme
Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi e ka quajtur garë të pashembullt demokratike konventën zgjedhore për kryetarin e ri, duke ju kundërpërgjigjur Enever Hoxhajt i cili tha se konventa nuk ka qenë demokratike.
Krasniqi ka thënë se do të dëshironte që Hoxhaj të ishte në garë.
Pas konventës ku Bedri Hamza u votua për kryetar të partisë si i vetmi kandidat, Krasniqi tha PDK është e bashkuar.
“Garë e pashembullt e demokracisë. Gara ka qenë e hapur ka pasur hapësirë për 12 kandidatë. Më vjen keq që z.Hoxhaj nuk e ka ndjek asnjë prej procedurave, sepse kisha pas dëshirë me kanë në garë, siç kam pas dëshirë, para katër viteve kur unë kam qenë në garë dhe ai ka qenë ushtrues detyre. Është vendim i tij që unë e respektoj. PDK është e bashkuar dhe ecim tutje”, tha ai