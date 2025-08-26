Krasniqi i kundërpërgjigjet Abdixhikut: Dritë një ditë do të ketë, por ndonjëherë duhet me kërku dritën
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, i është kundërpërgjigjur kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, pas deklaratës së këtij të fundit se zgjedhja e Dimal Bashës kryetar i Kuvendit përbën “një fitore të injorancës dhe një gabim të pafalshëm të mbështetësve të saj”. “Pak dëshiror. Besojmë edhe ne – dritë një ditë do të ketë, por ndonjëherë duhet…
Lajme
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, i është kundërpërgjigjur kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, pas deklaratës së këtij të fundit se zgjedhja e Dimal Bashës kryetar i Kuvendit përbën “një fitore të injorancës dhe një gabim të pafalshëm të mbështetësve të saj”.
“Pak dëshiror. Besojmë edhe ne – dritë një ditë do të ketë, por ndonjëherë duhet me kërku dritën. Secili lider politik dhe secila parti politike një kontribut duhet me dhënë në këtë punë. Do të ishte mirë sepse edhe LDK-ja me bagazhin e vet, me kontributin e vet, me atë që e proklamojnë si institucionalizëm do të ishte mirë me qenë kontributdhënëse në daljen nga kriza,” u shpreh Krasniqi në “Rubikon”.
Ai shtoi se qëndrimi i LDK-së për të mos u pozicionuar në këtë proces është një vendim i vetë kësaj partie, të cilin ai tha se e respekton.
“Kanë vendos as anej as knej – është çështje e tyre,” tha kreu i PDK-së.