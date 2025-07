Krasniqi i fton qytetarët për të protestuar me 7 gusht kundër Gjykatës Speciale: Me çlirimtarët, për drejtësi, për Kosovën Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi me anë të një postimi i ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin në protestën e 7 gushtit në Prishtinë kundër Gjykatës Speciale dhe në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen atje në Hagë. Krasniqi në postimin e tij tha se zvarritja e këtij procesi dhe shmangia nga…