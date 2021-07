Krasniqi i falënderon bashkëpartiakët për besimin: Do të punojmë për vizionin më të qartë për vendin

Krasniqi tha se do të bëj gjithçka që duhet që PDK të rikthehet aty ku i takon, si partia më e fuqishme dhe me vizionin më të qartë për vendin.

Deklarata e plotë e kreut të PDK, Memli Krasniqi:

Ju shpreh mirënjohje të pafund të gjithë delegatëve të Konventës së Dhjetë të Partisë Demokratike të Kosovës për besimin, votën dhe mbështetjen që ma dhanë sot, për të udhëhequr partinë tonë në dy vitet e ardhshme.

Familja jonë e përbashkët politike po nisë një kapitull të ri siç i ka hije, duke respektuar pafundësisht të kaluarën, të tashmen dhe kontributin e secilit. Por, gjithmonë duke shikuar kah e ardhmja.

PDK është parti e njerëzve të mirë të Kosovës – e çlirimtarëve e patriotëve, intelektualëve e vizionarëve, mësuesve e profesorëve, mjekëve e infermierëve, artistëve e sportistëve, ndërmarrësve e mërgimtarëve, fermerëve e punëtorëve, grave e burrave që synojnë një jetë të dinjitetshme dhe një shtet që i bën krenarë.

Do të bëj gjithçka që duhet – që PDK të rikthehet aty ku i takon, si partia më e fuqishme dhe me vizionin më të qartë për vendin. Si adresa politike kryesore për qytetarët tanë.

Dhe për të arritur këtë qëllim, e konsideroj fundamental unitetin tonë të rikonfirmuar sot për rrugën para nesh, për nevojën e çlirimit dhe mobilizimit të potencialit tonë të brendshëm dhe bashkëdyzimit të tij me vlerat dhe energjitë e reja që do bashkohen me ne në këtë projekt të ri politik për PDK-në. /Lajmi.net/