Krasniqi ftesë deputetëve për mocion: Ta rrëzojmë solemnisht këtë mazhorancë

Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën plenare, por aktualisht jo të gjitha pikat e rendit të ditës, më konkretisht jo të gjitha projektligjet janë duke kaluar.

Kjo pasi shumica parlamentare nuk po arrijnë t’i sigurojë votat as brenda koalicionit.

E ndaj këtyre zhvillimeve përbrenda kuvendit ka reaguar kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi.

Ai ka kërkuar nga kryetari i Kuvendit, që vendi të shkoj në zgjedhje të parakohshme brenda 45 ditëve me një dakortësi të të gjitha grupeve paraletrare.

Krasniqi ka thënë se kjo duhet të bëhet pasi VV-ja e po e çon Kosovën në konfrontim e theqafje me partnerët ndërkombëtar.

“Ky Kuvend, në të cilin nuk punojnë as pajisjet nuk duhej me vazhdu, jam duke ju ftu publikisht që të merremi vesh ta bëjmë një mocion, sepse kjo legjislaturë nuk ka mundësi asnjë Ligj me votu.. Besoj që do të ishte fer që me u marr vesh që me ardh këtu solemnisht me votu për me shku në zgjedhje brenda 45 ditëve”, ka thënë Krasniqi.

E Krasniqit i është kundërpërgjigjur, kryetari i Kuvendit njëherësh nënkryetarë i VV-së, Glauk Konjufca.

Ai duke bërë shaka me opozitë tha se nuk “duhet të provokohet mazhoranca” pasi sipas tij pushteti është I gatshëm që menjëherë të shkohet ën zgjedhje.

“Mos i provokoni mazhorancën se këta votojnë për me shku në zgjedhje. Jo nesër zgjedhjet nuk munden me ndodhë ato e kanë afatin..” u shpreh Konjufca.

Pas fjalës së kreut të PDK-së, Konjufca e hudhi në votim edhe një projektligj tjetër.

“Deri sa të ndodh kjo provojmë ta votojmë edhe një projektligj, që është ajo thënia mbjellë një pemë derisa gjërat të ndodhin”, u shpreh Konjucfa.