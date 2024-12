Krasniqi e LDK-së: VV-ja po vetëkënaqet me sondazhe, Abdixhiku do të jetë kryeministër Deputetja e LDK-së, Rrezarta Krasniqi, njëherësh edhe kandidate për deputete në zgjedhjet e 9 shkurtit, ka thënë se subjekti në të cilin bën pjesë është duke marrë mbështetje të madhe nga qytetarët. Në “DPT Fidani” të Klan Kosovës, ajo ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje, partia në pushtet, është duke u vetëkënaqur me sondazhet që…