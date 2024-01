Krasniqi e LDK-së ia jep Kushtetutën Bajramit të VV-së: Asnjëri nga ju nuk e keni lexuar

Deputetja e LDK-së, Rrezarta Krasniqi, ka befasuar me veprimin e saj duke i dhuruar deputetit të VV-së, Alban Bajrami, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke akuzuar partinë e tij për hartimin e ligjeve jokushtetuese.

Derisa Krasniqi ia dhuroi librin e Kushtetues së Kosovës deputetit Bajrami, iu drejtua duke i thënë se “asnjëri nga ju nuk e keni lexuar”.

“Une e di që ju keni master Shkencat Politike, e di që është problem me ditë krejt Kushtetutën e Kosovës, mirëpo je deputet dhe je ardh me votu ligje çka janë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës”, tha më tej deputetja Krasniqi në Klan Kosova.