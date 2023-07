Krasniqi e LDK-së: Albin Kurti nuk e njeh dhe as nuk e do Kosovën demokratike Pas vendimit të MINT për të pezulluar çertifikatën e televizionit Klan Kosova, ka reaguar deputetja e LDK-së, Rrezarta Krasniqi. Krasniqi ka thënë se “Kryekrizëtari Albin, krizat i ka ushqim, i ka shpëtim”. Tutje Krasniqi thotë se Albin Kurti nuk e njeh dhe as nuk e do Kosovën demokratike prandaj nuk e duron fjalën e lirë.…