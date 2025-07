Krasniqi e konfirmon pjesëmarrjen në takimin e nesërm me Vjosa Osmanin Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka konfirmuar se ka pranuar ftesë për takim për nesër nga ana e presidentes Vjosa Osmani lidhur me situatën politike të krijuar tash e pesë muaj. Teksa tha se do të jetë pjesë e takimit. “Kam pranu ftesën dhe besoj nesër është takimi dhe unë do të jem aty. Qëndrimi…