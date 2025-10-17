Krasniqi: “Drejtësi për heronjtë tanë, Liri për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës”

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka publikuar një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar sot në Tiranë, në mbështetje të ish-krerëve dhe ish-luftëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Në postimin e tij, Krasniqi shprehet me emocion dhe krenari: “Vetëm Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe drejtësia…

17/10/2025 18:50

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka publikuar një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar sot në Tiranë, në mbështetje të ish-krerëve dhe ish-luftëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Në postimin e tij, Krasniqi shprehet me emocion dhe krenari:

“Vetëm Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe drejtësia për historinë tonë mund t’i mbledhin shqiptarët kështu – me mijëra, me zemër, me besë e nder. Sot, Tirana u bë zëri dhe qëndrimi i përbashkët i të gjithë shqiptarëve anekënd botës.”, transmeton lajmi.net.

Ai gjithashtu përmend emrat e ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe shokët e tyre, duke theksuar:

“Jemi bashkë, deri në fund. Deri në ditën kur heronjtë tanë të luftës e të paqes të kthehen në mesin tonë, të lirë e krenarë.”

Krasniqi ka përfunduar mesazhin me kërkesën e qartë: Drejtësi dhe vetëm drejtësi, duke i uruar liri Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës./lajmi.net/

