Krasniqi: Dorëheqja nuk është vendim i momentit, por pjesë e trajektores sime politike

Kryetari i dorëhequr i PDK-së, Memli Krasniqi, ka treguar pse hoqi dorë nga ky post. Krasniqi, deklaron se ky vendim i tij nuk është i momentit, por i menduar e i peshuar mirë.

12/11/2025 21:03

Kryetari i dorëhequr i PDK-së, Memli Krasniqi, ka treguar pse hoqi dorë nga ky post.

Krasniqi, deklaron se ky vendim i tij nuk është i momentit, por i menduar e i peshuar mirë.

“Është vendim i befasishëm, sepse vendime të tilla ndonjëherë duhet të maten e të peshohen mirë, të diskutohen me një grup të ngushtë të bashkëpunëtorëve dhe njerëzve të afërt, por nuk është një vendim i shpejtë e as nuk është një vendim i momentit”, tha Krasniqi për Rubikon.

Tutje, Krasniqi thotë se vendimi i tij për të hequr dorë nga drejtuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka të bëjë vetëm me zhvillimet e fundit, por për një trajektore të të gjithë rrugëtimit të tij politik.

