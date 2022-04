​Krasniqi: Donika Gërvalla po prodhon “memes” më të popullarizuara se skandalet humoristike

Ai theksoi se ky debat parlamentar është ftuar për shkak të pezullimit të plot të politikës së jashtme.

“Ne debatin e sotëm nuk e kemi ftuar vetëm për shkak të skandaleve të ministres së Jashtme, por edhe për shkak të asaj që lirisht mund ta quajmë, pezullim të plot të politikës së jashtme të shtetit tonë. Sepse kjo e dyta është problem shumë më serioz, se sa performanca e dobët e një ministreje. Shqetësimi ynë primar nuk lidhet me mikro-menaxhimin skandaloz të Ministrisë së Punëve të Jashtme, por me statusin e politikës së jashtme si fushë- veprimtari kapitale e një shteti”, ka thënë Krasniqi.

Sipas tij, që nga fillimi i kabinetit të kryesuar nga Kurti nuk ka pasur dobësim dhe degradim më të madh të shërbimit diplomatik. Këtu ka përmendur edhe shkarkimin e ambasadorëve në shumë vende të botës.

“E gjithë kjo mësymje, e ky vakuum po tentohet të plotësohet nga një ministre, që fatkeqësisht për ne, por jo me fajin e saj, është jo kompetente edhe e papërvojë dhe më shumë ka prodhuar skandale humoristike në arenën ndërkombëtare se sa punë të mira për vendin tonë. Fatkeqësisht këto “memes” në gjuhën e re, janë bërë më të popullarizuara se serialet humoristike të vendit tonë. Kjo lloj satire po prodhon pasoja, sepse ajo po përdoret edhe nga Serbia edhe nga armiqtë e tjerë në arenën ndërkombëtare”, është shprehur ai.

Kritika ka pasur edhe për zëvendëskryeministrin, Besnik Bislimi.

“Pikërisht në kohën kur u hap mundësia për të lëvizur në drejtim të Këshillit të Evropës, lirisht mund të themi se skandali amatoresk i zëvendëskryeministrit Bislimi e deskreditoj këtë mundësi qysh në fillim dhe efektivisht ia pamundësoi Kosovës rrugëtimin drejt anëtarësimit të Këshillit të Evropës. E kur nuk kemi prani të mirëfilltë të politikës së jashtme në audiencë ndërkombëtare, shumë aleatë e partnerë strategjikë po detyrohen të zbarkojnë në Kosovë për t’i mësuar qëllimet dhe qëndrimet e shtetit tonë, që të mos mesin në terr informativ rreth këtyre qëllimeve”, ka shtuar ai në seancë plenare.

Megjithatë, “zbarkimet”, siç i quajti Krasniqi, të aleatëve ndërkombëtarë në Kosovë, Kurti po i quan suksese. Ai tha se përkundër dëshirës së presidentes, kryeministrit dhe ministres së Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës nuk ka politikë të jashtme.

“Përkundër dëshirës së trinomit, presidente, kryeministër dhe ministre që të marrin protagonizëm për ngjarjet në Ukrainë, Republika e Kosovës nuk ka sot politikë të jashtme. Ka abstenuar plotësisht nga diçka e tillë. Nuk e ka as ide, e as si veprim, por as si angazhim atë politikë të jashtme që ka për fokus Kosovën dhe pozicionimin dhe avancimin e saj në skenën ndërkombëtare. Kjo na bëhet e qartë në disa dimensione, që nga rrafshi i përfaqësimit diplomatik, tek mungesa e një agjende politike në planin ndërkombëtar e deri tek reduktimi i politikës së jashtme në turizëm politik pa relevancë”, ka deklaruar Krasniqi.

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi tha se roli i presidentes Vjosa Osmani në politikë të jashtme është pamundësuar për shkak të protoganizmit skandaloz të bashkëshortit të saj.

“Mendësia e qeverisë dhe presidencën dhe Listës Guxo e ka kthyer presidenten në ministre të Punëve të Jashtme, ndërsa ministren në stenografe mbi paguar me taksat e qytetarëve të Kosovës. Dhe si pasojë e kësaj sot nuk ka asnjë njohje të reja, as aplikime, e lëre më anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Këto janë zëvendësuar me përdorim të hashtagave nëpër media sociale, të cilat nuk sjellin as anëtarësime e as njohje të reja”, ka thënë ai.

Po ashtu, ai ka folur edhe për dialogun, ku tha se nga ai për njohje të ndërsjellë është kthyer në dialog për stikersa të veturave.

“Takimet mes liderëve janë kthyer në orë letrare, ku diskutohet literatura e preferuar e kryeministrit Kurti. Edhe pse preferencat letrare dhe ideologjike të kryeministrit Kurti, nuk po hasin as në mirëkuptim e as në entuziazëm në bashkëbiseduesit evropianë dhe amerikanë. Kjo qasje ndaj dialogut e ka kthyer këtë proces në pengesë në rrugën e Kosovës drejt objektivave ndërkombëtare dhe evropiane”, ka përfunduar ai.

Në debatin parlamentar, Krasniqi shtoi se politika e jashtme skandaloze pa stil dhe shije duhet të marrë fund.