Krasniqi bashkë me Hamzën në ambasadën amerikane, takohen me emisarin Kasanof Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi është takuar sot me Ndihmës Sekretarin e Shtetit amerikan, Alexander Kasanof. Krasniqi theksoi se me Kasanof kanë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë si dhe në rajon. Krasniqi gjithashtu ritheksoi nevojën e Kosovës për bashkërendim të qëndrimeve me aleatët tanë strategjik, veçanërisht me SHBA-të. Njoftimi i plotë:…