Kramaric thotë se statusi i ‘pavdekshëm’ e pret fituesin mes Kroacisë dhe Marokut Sulmuesi kroat, Andrej Kramaric ka hedhur poshtë idenë se ndeshja për vendin e tretë të shtunën me Marokun është një garë boshe, duke sugjeruar se fituesi do të bëhet “i pavdekshëm”. Dy kombëtaret do të takohen në stadiumin “Khalifa International” pas humbjes së tyre në gjysmëfinale, kundër Argjentinës, respektivisht Francës. Ndërkaq, para ndeshjes së nesërme…