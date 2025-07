Kraki: E paqartë se çfarë do të ndodhë pas afatit të dhënë nga Gjykata Kushtetuese

Ai ka thënë se nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë pas afatit 30 ditor sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, por ai ka thënë se në këtë situatë do duhej që deputëve që nuk marrin pjesë në votim tu merret mandati.

“Interpretimi – keçë leximet e opozitës janë kosolidu. Është provuar tashmë që dhunimi edhe i rendit kushtetues edhe normave të Kuvendte po edhe aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese po bëhet duke mos marr pjesë në votim dhe duke e pamundësi bërjen e institucionit të Kuvendit. Ende e paqartë se çka do të ndodhë me përfundimin e afatit 30 ditor që ka dhënë Gjykata Kushtetuese, ajo që do duhej në këtë logjikë ndoshta është marrja e mandatit të deputetëve që nuk marrin pjesë në votim”, ka thënë Kraki para medieve pas dështimit të seancës të martën.