Krahas shumë urimeve për 28 nëntor: Edhe Serbia uron Shqipërinë për përvjetorin e pavarësisë

Krahas shumë urimeve që ka marrë nga shumë vende dhe organizata botërore, edhe Serbia ka uruar për përvjetorin e pavarësisë shtetin shqiptar, shkruan lajmi.net.

Ata me një video komunikatë në rrjeton social X po ashtu thanë se presin që të thellojnë marrëdhënjet dhe dialogun edhe më shumë.

“Urimet tona më të sinqerta për kolegët tanë në Shqipëri, dhe popullit të #Shqipërisë me rastin e #Ditës së tyre të Pavarësisë. Ne mezi presim të forcojmë më tej marrëdhëniet tona miqësore dhe dialogun e ngushtë”, thuhet në komunikatën e ministrisë së Jashtme serbe./Lajmi.net

Our most sincere felicitations to our colleagues at @AlbanianDiplo and to the people of #Albania on the occasion of their #IndependenceDay.

We look forward to further enhancing our friendly relations and close dialogue. 🇷🇸🤝🇦🇱 pic.twitter.com/U0muKDRjek

— MFA Serbia 🇷🇸 (@MFASerbia) November 28, 2023