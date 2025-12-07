“Krah teje” – Haradinaj zbulon sloganin për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka zbuluar sloganin e partisë së tij për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Pasi AAK-së i ka numri 129 për ta mbajtur në këto zgjedhje, kreu i kësaj parti bëri të ditur edhe sloganin: “Krah teje”. Haradinaj shkroi tutje se të renditur dhe në rresht si një, ne…

07/12/2025 15:39

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka zbuluar sloganin e partisë së tij për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.

Pasi AAK-së i ka numri 129 për ta mbajtur në këto zgjedhje, kreu i kësaj parti bëri të ditur edhe sloganin: “Krah teje”.

Haradinaj shkroi tutje se të renditur dhe në rresht si një, ne jemi pranë teje Kosovë.

“129 është numri i AAK-së në këto zgjedhje. Të renditur e në rresht si Një, jemi krah teje, Kosovë. Kosova na thërret! Na priftë e mbara”, shkroi i pari i AAK-së./Lajmi.net/

