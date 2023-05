​KQZ vëzhgon zgjedhjet në Shqipëri, fokus votimi i pjesshëm elektronik dhe numërimi i votave Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) do të vëzhgojë zgjedhjet lokale të 14 majit në Shqipëri. Një delegacion i KQZ-së së Kosovës, në përbërje të të cilit do të jenë anëtarët e këtij institucioni dhe një staf nga sekretariati, do të shohin nga afër implementimin e teknologjisë në procesin zgjedhor në Shqipëri, veçmas identifikimin dhe votimin…