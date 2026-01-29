KQZ: Rinumërimi i votave ka përfunduar në 34 komuna, kanë mbetur edhe 312 vendvotime në 4 komuna

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka dhënë detaje në lidhje me procesin e rinumërimit të votave. Sipas KQZ-së, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, janë rinumëruar rreth 88% të vendvotimeve, apo gjithsej 2 mijë e 245 nga 2 mijë e 557 sosh. Deri tani, 34 komuna kanë përmbyllur procesin. “Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është…

29/01/2026 12:22

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka dhënë detaje në lidhje me procesin e rinumërimit të votave.

Sipas KQZ-së, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, janë rinumëruar rreth 88% të vendvotimeve, apo gjithsej 2 mijë e 245 nga 2 mijë e 557 sosh.

Deri tani, 34 komuna kanë përmbyllur procesin.

“Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen. Nga fillimi i këtij procesi (e martë, 13 janar 2026, ora 18:00) dhe deri më tani (e enjte, 29 janar 2026, ora 10:00) janë rinumëruar rreth 88% apo 2,245 nga 2,557 vendvotime. Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/  në hapësirën QNR > Rinumërim, do të paraqiten rezultatet pas numërimit të çdo vendvotimi”, ka njoftuar KQZ. /Lajmi.net/

