KQZ: Rinumërimi i votave ka përfunduar në 34 komuna, kanë mbetur edhe 312 vendvotime në 4 komuna
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka dhënë detaje në lidhje me procesin e rinumërimit të votave.
Sipas KQZ-së, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, janë rinumëruar rreth 88% të vendvotimeve, apo gjithsej 2 mijë e 245 nga 2 mijë e 557 sosh.
Deri tani, 34 komuna kanë përmbyllur procesin.
“Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen. Nga fillimi i këtij procesi (e martë, 13 janar 2026, ora 18:00) dhe deri më tani (e enjte, 29 janar 2026, ora 10:00) janë rinumëruar rreth 88% apo 2,245 nga 2,557 vendvotime. Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/ në hapësirën QNR > Rinumërim, do të paraqiten rezultatet pas numërimit të çdo vendvotimi”, ka njoftuar KQZ. /Lajmi.net/
