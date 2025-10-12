KQZ publikon rezultatin e mbi 24% të votave, Kadri Rahimaj fiton pa balotazh
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon të publikoj rezultatet e votave.
Në numërimin e 60.78% të vendvotimeve dhe 24.47% të votave, Kadri Rahimaj i VV-së është i pari.
Me këto vota, ai ka grumbulluar 52.34%-shin.
Rezultati:
VV – Kadri Rahimaj: 52.34%
PSD – Qëndron Kastrati: 25.29%
LDK – Shaip Surdulli: 10.22%
AAK – Faton Jakupi: 7.42%
PDK – Jona Arifi: 4.73%