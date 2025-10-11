KQZ publikon orarin e konferencave për Ditën e Zgjedhjeve Lokale në Kosovë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë të ditur orarin e konferencave për Ditën e Zgjedhjeve Lokale, e cila mbahet më 12 tetor 2025.
Këto konferenca do të shërbejnë për të informuar opinionin publik mbi rrjedhën e procesit zgjedhor dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në votime, raporton lajmi.net
Sipas njoftimit të KQZ-së, gjatë ditës do të mbahen pesë konferenca, ku do të prezantohen statistikat më të fundit dhe të dhënat relevante për zgjedhjet.
Orari i konferencave është si më poshtë:
08:00 – Konferenca e parë: Njoftim për fillimin e procesit të votimit.
11:30 – Konferenca e dytë: Informacion për pjesëmarrjen e qytetarëve në votime deri në orën 11:00 dhe për ecurinë e deritanishme të procesit zgjedhor.
15:30 – Konferenca e tretë: Të dhëna mbi pjesëmarrjen në votime deri në orën 15:00 dhe vlerësim të përgjithshëm të mbarëvajtjes së zgjedhjeve deri në atë kohë.
19:30 – Konferenca e katërt: Njoftim për përfundimin e procesit të votimit, pjesëmarrjen përfundimtare të qytetarëve dhe fillimin e procesit të numërimit të votave.
Konferenca e pestë: Do të mbahet për publikimin e rezultateve preliminare të zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe Kuvendet Komunale. Koha e saktë e kësaj konference do të njoftohet më vonë nga KQZ./Lajmi.net/