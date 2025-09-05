KQZ publikon listën sipas komunave e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet e tetorit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025. Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet për kryetarë të komunave: KËTU. Lista e subjekteve politike dhe…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025.
Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet për kryetarë të komunave: KËTU.
Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet për kuvende komunale: KËTU.