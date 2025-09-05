KQZ publikon listën sipas komunave e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet e tetorit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025. Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet për kryetarë të komunave: KËTU. Lista e subjekteve politike dhe…

Lajme

05/09/2025 21:25

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025.

Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet për kryetarë të komunave: KËTU.

Lista e subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet për kuvende komunale: KËTU.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

“Përdoren lidhje intime për të marrë informacion” – Ekspertët thonë se...

Lajme të fundit

Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve...

“Përdoren lidhje intime për të marrë informacion” –...

​Kamberi dorëzon kërkesë për ta paisur Preshevën me...

Arrestohen tre të rinj në Ferizaj, vodhen produkte ushqimore