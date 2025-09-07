KQZ publikon fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar fletëvotimet për zgjedhjet komunale të 2 tetorit.
Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se, në mbledhjen e 55-të, KQZ-ja mori vendim për miratimin e përmbajtjes dhe dizajnit të fletëvotimeve për kryetarë të komunave dhe për kuvendet komunale.
Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar Listën e Votuesve për zgjedhjet e 12 tetorit, e cila përbëhet nga 2 milionë e 69 mijë e 99 votues, prej të cilëve rreth 44 mijë janë jashtë Kosovës.
Gjithashtu, janë 2,571 vendvotime dhe 910 qendra votimi, që është më shumë sesa në zgjedhjet parlamentare të mëparshme, si në numrin e qendrave të votimit ashtu edhe në numrin e vendvotimeve.