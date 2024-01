KQZ pranon listën me nënshkrime për inicimin e shkarkimit të kryetarit të Zubin Potokut

Komisioni Qendror Zgjedhor ka konfirmuar se ka pranuar listën me nënshkrime për inicimin e shkarkimit të kryetarit të Zubin Potokut, Izmir Zeqirit

Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së ka thënë për lajmi.net se deri më tani nuk janë pranuar listat me nënshkrime nga komunat tjera.

Ai ka shtuar se hapi i radhës është verifikimi i listës së nënshkrimeve.

“Mund t’ua konfirmoj se deri më tani kemi pranuar kërkesën me nënshkrime të mbledhura për verifikim nga Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Zubin Potokut. KQZ, në përputhje me legjislacionin në fuqi, do të verifikojë listën e nënshkrimeve, pra nëse nënshkruesit janë qytetarë me të drejt vote në komunën përkatëse”, ka bërë të ditur Elezi për lajmi.net.