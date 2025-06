KQZ: Periudha për ndërrimin e vendvotimit brenda komunës do të zgjat nga 28 qershori deri më 29 gusht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor. Në kuadër të këtyre përgatitjeve, KQZ ka caktuar afatet kohore për të gjitha proceset. Periudha për ndërrimin e vendvotimit brenda komunës, sipas KQZ-së do të zgjas nga 28 qershori deri më 29 gusht. “Gjatë kësaj periudhe 64 ditore,…