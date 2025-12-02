KQZ nuk e ka certifikuar Nismën Socialdemokrate, kjo është arsyeja!
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e sotme, ka certifikuar 22 subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme. Teksa u refuzua certifikimi i Listës Serbe, një tjetër parti ka mbetur pezull në këtë proces. Bëhet fjalë për NISMËN SOCIALDEMOKRATE, e cila është në pritje të certifikimit, sapo të plotësojë listën e nënshkrimeve.…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e sotme, ka certifikuar 22 subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme.
Teksa u refuzua certifikimi i Listës Serbe, një tjetër parti ka mbetur pezull në këtë proces.
Bëhet fjalë për NISMËN SOCIALDEMOKRATE, e cila është në pritje të certifikimit, sapo të plotësojë listën e nënshkrimeve.
“Në mesin e subjekteve politike që kanë aplikuar është dhe NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA. Sipas njoftimit nga Zyra për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike, ky subjekt politik i ka përmbushur të gjitha kriteret tjera, përveç listës së nënshkrimeve.
Pas plotësimit të listës së nënshkrimeve, subjekti politik do t’i nënshtrohet certifikimit nga KQZ. Subjektit politik, i është dhënë afat për plotësim të listës së nënshkrimeve deri 3 dhjetor 2025, në orën 12:00”, tha drejtori i Sekretariatit të KQZ-së, Besnik Buzhala.