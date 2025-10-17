KQZ njofton për të rejat e fundit nga numërimi i votave nga zgjedhjet lokale

17/10/2025 12:26

Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se deri në ora 10:00 janë verifikuar 1 mijë e 903 vendvotimet nga zgjedhjet për kryetarë të komunave.

Po ashtu 1.882 vendvotime nga zgjedhjet për subjektet politike nga zgjedhjet për Kuvende Komunale, transmeton lajmi.net.

KQZ bëri të ditur se nga po këto 1.882 vendvotime janë numëruar votat e kandidatëve për Kuvendet Komunale.

📢 Njoftim nga aktivitetet në Qendrat Komunale të Numërimit

🕙 Deri në orën 10:00 të së premtes, janë verifikuar:

✅ 1,903 vendvotime nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

✅ 1,882 vendvotime për subjektet politike nga zgjedhjet për Kuvende Komunale

🗳️ Po ashtu, nga po këto 1,882 vendvotime, janë numëruar votat e kandidatëve për Kuvendet Komunale.

Nga 5,142 kuti votimi që i takojnë dy llojeve të zgjedhjeve, janë procesuar 3,785.

Deri tani (e premte, ora 10:00), aktivitetet në QKN janë përmbyllur në 24 komuna:

📍 Hani i Elezit, Junik, Mamushë, Zveçan, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Deçan, Shtime, Klinë, Shtërpcë, Obiliq, Istog, Skenderaj, Viti, Rahovec, Suharekë, Dragash, Kaçanik, Lipjan, Fushë Kosovë, Ferizaj, Kamenicë, Drenas dhe Vushtrri.

⚙️ Në QKN zhvillohen 3 aktivitete kryesore:

  • Verifikimi i rezultateve nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave
  • Verifikimi i rezultateve të subjekteve politike
  • Numërimi i votave të kandidatëve për Kuvendet Komunale

🌐 Rezultatet po publikohen në platformën e KQZ-së

👉 https://resultslocal2025.kqz-ks.org/

📊 Rezultatet nga QKN-të po prezantohen vendvotim pas vendvotimi./Lajmi.net/

 

