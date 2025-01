KQZ nesër miraton fletëvotimin, të enjten nisë votimi jashtë Kosovës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet, të mërkurën, ku do ta miratojë edhe fletën e votimit për zgjedhjet e 9 shkurtit. Këtë e ka konfirmuar për RTKlive zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi. “Mund t’iu konfirmoj se pas tërheqjes së shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim, më 8 janar, KQZ do të shqyrtojë…